看準台灣矽谷潛力 特斯拉快閃進駐新竹豐邑喜來登

特斯拉快閃進駐新竹豐豐邑喜來登大飯店，並提供試駕。（圖／新竹豐邑喜來登提供）

看準新竹豐邑喜來登大飯店位在台灣「矽谷」新竹縣竹北市潛力，吸引特斯拉新竹首站今 (18)日至30日「快閃」進駐，22日、23日也提供試駕體驗。

豐邑喜來登大飯店總經理蕭偉隆表示，近年環保意識高漲，電動車也逐漸為台灣民眾接受，豐邑喜來登飯店本就期望藉由快閃店形式提供新竹居民及住客各種新知體驗，這次特斯拉進駐，更因豐邑喜來登位處台灣「矽谷」的竹北，集創新、科技及理性等科技精英於此，對於新事物的接受度相當高。

蕭偉隆強調，這次除邀請「特斯拉」快閃，飯店也設置新竹第一個專屬充電站，因應未來車主消費時的需求。

豐邑喜來登指出，特斯拉快閃期期，並提供「Model S」試駕，僅需2.7秒就可由0加速到100公里。

(工商)