章子怡放風鉛筆辣腿 摟繼女逛街如真母女！
影星章子怡與歌手汪峰結婚近2年，並育有一歲女兒「醒醒」，章子怡對汪峰與前妻葛薈婕所生的女兒「小蘋果」視如己出，並不時曬出與繼女合照，好繼母暖心模樣深植人心，而近日章子怡再被直擊與小蘋果在商場逛街，她摟著小蘋果，兩人看起來就像真的母女一樣親密。
章子怡產後生活重心放在女兒上，照顧醒醒親力親為，不過她也沒冷落繼女，近日章子怡就被拍到，和小蘋果手牽手現身香港商場逛街，章子怡身穿短褲，秀出纖細鉛筆長腿，同時，章子怡僅牽手小蘋果、親密摟繼女，兩人在鞋店不時認真討論，互動相當親密。
外界對於章子怡和小蘋果的互動相當關注，而章子怡對繼女視如己出，去年在醒醒的百日宴上，章子怡被小蘋果暖心喊「媽媽」，日前出席香港金像獎時，也帶著繼女同行，兩人有說有笑，這回被直擊一起逛街，章子怡受封是「好後媽」完全無誤。
(中時電子報)
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