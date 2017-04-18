標準單價全台最低 彰縣府：未來三年不漲房屋稅
106年房屋稅即將於5月1日開徵，為體恤民情、苦民所苦，減輕民眾租稅負擔，彰化縣地方稅務局18日上午召開記者會，說明未來3年內房屋稅不調漲，房屋標準單價為「全台最低」。
彰化縣地方稅務局今天上午在縣府六樓咖啡藝廊舉辦「打造樂活宜居幸福新故鄉－彰化縣房屋稅全台最低說明會」，說明房屋標準單價調整考量，縣長魏明谷出席，地方稅務局長楊瑞美、法制處長黃耀南、新聞處長林德宇等人與會。
魏明谷表示，財稅是施政之母，為了建設所以課稅，但是讓縣民有更好的生活，才是施政重心；為了打造幸福宜居的彰化，減輕縣民負擔，伸張居住正義，彰縣府不動產評價委員會經過決議，2017至2019未來三年內的房屋稅不會調漲。
地方稅務局指出，全國各縣市依規定須每3年召開不動產評價委員會，調整房屋標準單價，多數縣市已相繼調漲、最高達3.3倍，彰化縣房屋標準單價目前是全台最低，非自住住家用稅率，亦採取法定最低的1.5%，可說是對居民最友善的城市。
魏明谷說，彰化縣是全國唯一不調漲房屋稅的縣市，同時也是全國房屋稅最低的縣市，期望大家能夠買得起房子、住得起房子，活絡房地產的交易，以此促進彰化縣經濟的繁榮與發展。
今年房屋稅繳納期間最後一日為5月31日，為方便上班族民眾洽公，彰化縣地方稅務局自5月23日起至5月31日最後一周期間，也將延長服務時間至晚間6時30分，提供房屋稅補單及納稅諮詢等服務，歡迎民眾多加利用。
(中時)
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