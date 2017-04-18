變態狼師 利用線上遊戲誘男童「擦棒球」

竟有這種變態狼師！在北市某私立高中任教的42歲林姓男教師，涉嫌利用線上遊戲搜尋國小男學童當獵物，加為通訊軟體好友後，再以提供無限上網、無限暢飲誘騙多名男童到新北市住處後，要求以幫學童「打手槍」做交換，男童父母發現後大罵「噁心」、「變態」並憤而報警，警方昨天（17日）拘提林男，訊後依強制猥褻罪移送法辦，檢方深夜向法院聲押獲准。

警方調查，林男是北市文山區某知名私立綜合高中資訊科教師，平日在校教學正常，且談吐風趣深受學生歡迎，卻利用課餘時間玩知名線上遊戲「英雄聯盟」、手機遊戲「創世破曉」等，以遊戲內建的聊天功能，專挑國小6年級男學童下手，將男童加入通訊軟體好友後，再伺機邀約男童到租屋處一逞獸慾。

據了解，林男涉嫌於今年2月寒假期間，先假意關心男學童家庭生活狀況，得知男學童在家上網被限制時間，便以可提供電腦無限上網玩遊戲，還有飲料、零食等，誘拐男童到他新店安坑地區租屋處，當男童打完遊戲後，竟開口說。「我讓你來打電動、吃東西，是不是也要幫我做點事？」

男童不疑有他一口答應，林男此時露出真面目，脫下男童褲子撫摸男童下體、「打手槍」，男童懵懵懂懂「完事」後，還答應林男邀約要好同學前去供林男逞慾。

被害男童家長3月發現孩子通訊軟體中竟有與林男鹹濕對話，例如「你上次被叔叔弄得舒服嗎？」、「什麼時候再來叔叔家玩擦棒球」等等，家長追問後得知林男獸行，氣得帶孩子向警方報案提告。

警方循線查出至少3名男童受害，且每人平均每周都至少到林男家1次，昨向檢方聲請拘票，前往林男住處拘提到案，林男起初否認犯案，但警方出示被害男童指證內容後，林男才坦承犯行，且供稱另有其他被害男童，警方將他依法送辦，檢方複訊後聲押獲准。

(中時)