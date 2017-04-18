北市i-Voting新制上路 首波議題公布

台北市政府18日舉行i-Voting新制上路與首波議題公布記者會，會中，工作人員與熊讚演出行動劇，說明i-Voting新制，而出席的台北市長柯文哲（左）也好奇的觀看熊讚的提案。（劉宗龍攝）

台北市政府18日舉行i-Voting新制上路與首波議題公布記者會，會中，工作人員與熊讚演出行動劇，說明i-Voting新制，而出席的台北市長柯文哲（左）也好奇的觀看熊讚的提案。（劉宗龍攝）

台北市政府18日舉行i-Voting新制上路與首波議題公布記者會，台北市長柯文哲（左）與熊讚一起公布首波i-Voting議題。（劉宗龍攝）

台北市長柯文哲致詞。（劉宗龍攝）

台北市長柯文哲致詞。（劉宗龍攝）

台北市政府18日舉行i-Voting新制上路與首波議題公布記者會，會中，工作人員與熊讚演出行動劇，說明i-Voting新制，而出席的台北市長柯文哲也好奇的觀看熊讚的提案，最後，台北市長柯文哲與熊讚一起公布首波i-Voting議題。

(中時)