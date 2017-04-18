韓瑜史上最大尺度辣照曝光！訴人生崩潰低潮
八點檔當家花旦韓瑜38歲仍擁有少女般曼妙身材，日前被相中成為纖體食品代言人，還敬業突破個人最大尺度，露背爆乳樣樣來，大秀100公分修長美腿。不過韓瑜早期進演藝圈時，也曾因體重失控陷入低潮，靠著運動與控制飲食才勉強恢復原來體態。
韓瑜為代言產品拍攝超辣宣傳照，造型師為了襯托出她的好身材，還特地挑選超貼身衣服，讓她害羞說：「這是在鏡頭前尺度最大的一次。」為了帶出背部跟臀部的性感線條，韓瑜依照攝影師指示趴在地上擺出嫵媚的神態，卻因此讓手肘跟腳踝都撐到快瘀青，但她不僅沒喊累，反而調皮表示：「好像在做地板運動喔！我回去一定又會瘦一圈！」敬業態度讓廠商直呼找對人。
其實韓瑜剛踏入演藝圈時，曾一度因壓力大、作息不正常導致荷爾蒙大亂，最後只能靠吃東西發洩情緒，「那時候我沮喪到有好長一段時間都不敢量體重，每天都放任自己大吃，結果不只是體重迅速失控，我甚至會開始害怕照鏡子跟出門見朋友。」
回憶起那段痛苦時期，韓瑜難過表示，生活上的困難讓她不知所措，只能依賴食物，卻因此讓她的心情跟身體都更加惡化，甚至每晚都會從惡夢中醒來。幸好她終於找到維持體態關鍵，就是適量飲食、規律運動外，還配合纖體食品來加強代謝，令單身的她忍不住開玩笑說：「身材好了應該桃花也會跟著開。」
(中時電子報)
關鍵字：韓瑜、
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