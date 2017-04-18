李承龍「割頭照」曝光 犯案後還拿八田與一頭顱炫耀

「割頭」現場照曝光。（翻攝自台南諸事會社）

令全台震驚的八田與一銅像遭割頭案，前台北市議員李承龍及女子邱晉芛昨（17）日坦承犯案，兩人遭檢警約談後，被依刑法毀損器物罪限制住居後請回；而今日在臉書社團「台南諸事會社」上，也曝光了他們犯案時的照片。

一名黃姓網友今日中午12時許，在「台南諸事會社」po出4張照片，分別為銅像尚未被破壞、李承龍手持器具割銅像頭顱，以及頭顱被割掉後，李與邱晉芛分別拿著的畫面。

據了解，李承龍和邱晉芛以簡易型手鋸，耗時2個多小時，砍下銅像頭部把玩自拍，照片一出也更加證明他們就是凶手，但兩人始終未說出銅像頭部的下落，讓警方相當頭痛，目前正全力追查中。

PO出照片的黃姓網友表示，「歷史會紀錄著這一天的事件和這兩人的行為，是英雄？是狗熊？自有公斷」，而對於照片出處，他僅簡單寫著「來自臉書」。

(中時電子報)