汛期來臨 中市議員鄭功進張芬郁籲全面整治

每年5月初至11月底，是台灣雨量最豐沛的梅雨及颱風季節。中市議員鄭功進、張芬郁，今天上午邀請水利局汙工科正工劉吉豐、南區區長鍾正光、積善里長黃連泉，大明里長黃顯堂等人關心旱溪排水汛期前河道清理情形，呼籲及早清淤整治。

鄭功進表示，汛期前清淤屬民生大事，但光是只有清淤絕對不夠。旱溪國光橋和積善橋河段的雜草總是春風吹又生，雖然推動「康橋計畫」整治後，周邊施設滯洪公園、自行車道等建設，加上水路蜿蜒化，兩側不規則的帶狀休憩空間，但隨著氣溫升高，沿岸蔓生雜草，容易造成小黑蚊肆虐，他要求市府水利局提早協助清淤並辦理除草工程。

張芬郁指出，現在氣候炎熱，蚊蠅容易孳生造成傳染疾病，汛期還未來臨，光雜草就造成民眾很大的困擾。她建議市府能設立「親水」專線，提供給民眾一個方便快速通報管道。

水利局回應，旱溪排水為中央管區排，由水利署第三河川局委由市府代辦河道清淤維護工作；本月起即針對全長約8公里旱溪排水，由上游(吉善路)開始積極進行年度清理維護工作，並針對河道淤積嚴重之瓶頸段加強清淤，總投入經費約110萬元，預計本月底前完成全段清理維護工作，確保河道水流順暢。

(中時)