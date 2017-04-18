騎贓車亂戴安全帽 男子遭警攔被逮

桃園市平鎮區57歲周姓男子，18日上午騎著偷來的摩托車在路上閒逛，因安全帽歪歪斜斜，遭警方攔下。(賴佑維翻攝)

桃園市平鎮區57歲周姓男子，18日上午騎著偷來的摩托車在路上閒逛，因為周男的安全帽戴的歪歪斜斜的，被警方攔下勸導。但周男神情緊張，員警起疑一查車號竟是失竊贓車，當場逮捕周男，警方表示只是單純勸導交通安全，也能抓到偷車賊，真是「賊星該敗」！

平鎮警分局平鎮派出所長石家榕表示，57歲的周姓男子在今年年3月3日上午，於楊梅區永美路上，見一位婦人騎車到早餐店買早餐，下車後未拔鑰匙，竟將摩托車騎走，周男得手後，就以該部贓車作為代步工具，四處騎著趴趴走。

今天上午9時許，周男騎著贓車行經平鎮區坤慶路時，員警發現周男的安全帽戴的歪歪斜斜的，擔心影響騎車安全，將周男攔下勸導，但周男遭員警攔下時，神情緊張、雙手不停發抖。

周男神情讓員警起疑，要求周男出示證件，周男更是支支吾吾，經警方小電腦一查，周男所騎乘機車竟是失竊機車，員警當場將周男逮捕、帶回調查。

周男落網後，辯稱自己只是跟綽號「小張」的男子借車、沒有偷車，但周男完全沒有辦法提供任何綽號「小張」的相關資料，明顯推拖，周男犯罪行為罪證確鑿，警方訊後，除將邱男依竊盜罪嫌，移送偵辦外，並深入清查周男有無涉及其他刑事案件，以釐清案情。

(中時)