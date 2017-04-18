台南市府回應賴說謊：南鐵案非前瞻建設

台南市長賴清德被公民團體批作「台南最大詐騙集團」。（圖/本報系資料）

公民團體「鳳凰花護民主市政監督聯盟」日前抗議，稱不滿行政院的前瞻建設計畫核定南鐵地下化，也指台南市長賴清德說謊。對此，台南市府今（18日）公開回應，表示市府並無推翻原核定路線，而且南鐵案也與前瞻建設無關。

台南市政府都市發展局18日以文件澄清外界疑慮，提出三點聲明：

第一點，民國98年9月9日核定之路線自始就是「在既有鐵路的東側」施工，是唯一版本，市府並無推翻原核定路線而向東移設的情形。

第二點，歷經監察院調查、環境影響評估行政訴訟、各級都市計畫委員會審議，證實南鐵案沒有違背環境影響評估法、無規避環境影響評估情事、無違反行政程序、無財團介入。

第三點，南鐵案98年已經行政院核定，並非前瞻建設計畫一環，民間團體利用立法院舉行前瞻建設公聽會時機炒作南鐵路線議題，是居心叵測而且離題。

(中時電子報)