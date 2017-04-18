光對話沒用 美要靠施壓求和平
美國副總統彭斯（Mike Pence）周二說，儘管在處理北韓問題上，一切選項都攤在桌面，不過川普總統決定，要和日本、中國與韓國合作，以找出和平對策。
據路透與法新社報導，彭斯在與日本首相安倍晉三在東京舉行會談前說，美日聯盟是東北亞和平及安全的基石。
安倍也呼籲，以和平方式來解決充滿緊張的北韓問題。他說：「我們的當務之急，就是設法進行外交努力，和平解決這問題。」然而，他同時指出，為對話而對話是沒有用的，「我們有必要施壓」。
彭斯指出，川普最近下令轟炸敘利亞空軍基地，以及阿富汗伊斯蘭國（IS）的地下據點，都是在警告北韓，不要低估華府的決心。
儘管川普在競選期間，不斷質疑美日安保條約，並暗示東京應該自付保安費用。但如今彭斯將設法向憂心忡忡的日本保證，雙方數十年來的安全承諾非常穩固。在華府拒絕排除對平壤動武的可能後，更有迫切必要給日本吃定心丸。
由於北韓最近連續試射飛彈，與華府間的緊張持續升高，而川普政府也發出嚴厲警告。
不過，北韓副外長韓成烈已擺明，北韓不畏懼任何威脅，未來每周、每月與每年都會試射飛彈，也隨時準備核試。他警告，如果美國動武，就會引發全面戰爭。此外，他也表示，如果美國醞釀開戰，平壤也會以自己的方式，發動先發制人的核攻擊。
(中時電子報)
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