柯文哲：新開通的捷運會虧到不省人事

台北市長柯文哲18日出席活動受訪，再度談到前瞻計畫軌道建設爭議。（劉宗龍攝）

前瞻計畫軌道建設議題爭論不斷，柯文哲在臉書發文談到前瞻四千二百億的軌道運輸建設，可能有自償性與配合款等二大問題，台北市長柯文哲（見圖）18日出席活動受訪時表示，為了要讓捷運興建的案子通過，通常都會高估自償性和運量，柯還說台灣不是強勢的土地開發政府，所以捷運站的土地開發獲利也比較少，新開通的捷運會虧到不省人事。（劉宗龍攝）

前瞻計畫軌道建設議題爭論不斷，柯文哲在臉書發文談到前瞻四千二百億的軌道運輸建設，可能有自償性與配合款等二大問題，台北市長柯文哲（見圖）18日出席活動受訪時表示，為了要讓捷運興建的案子通過，通常都會高估自償性和運量，柯還說台灣不是強勢的土地開發政府，所以捷運站的土地開發獲利也比較少，新開通的捷運會虧到不省人事。（劉宗龍攝）

前瞻計畫軌道建設議題爭論不斷，柯文哲在臉書發文談到前瞻四千二百億的軌道運輸建設，可能有自償性與配合款等二大問題，台北市長柯文哲18日出席活動受訪時表示，為了要讓捷運興建的案子通過，通常都會高估自償性和運量，柯還說台灣不是強勢的土地開發政府，所以捷運站的土地開發獲利也比較少，新開通的捷運會虧到不省人事。

(中時)