八田銅像遭砍 李承龍邱晉芛犯案過程曝光

八田與一銅像遭報復式砍頭，昨日嫌犯李承龍、邱晉芛出面自白，2人作案過程今也在網路上曝光。（翻攝照片）

八田與一銅像遭砍案隨著嫌犯李承龍、邱晉芛曝光，18日網路上也傳出2人當天「行凶」過程的照片，2人以簡易型手鋸，耗時2個多小時，砍下銅像頭部把玩自拍，照片一出也更加證明李、邱就是凶手，但兩人始終未說出銅像頭部的下落，也讓警方相當頭痛，目前正全力追查中。

(中時)