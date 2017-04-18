51歲天王郭富城 今半島擺酒娶方媛

郭富城今日將與方媛舉辦婚宴。(取自郭富城微博、方媛IG)

方媛今日淩晨PO出新娘鞋。(取自方媛IG)

郭富城。(本報系資料照)

51歲天王郭富城與小22歲大陸網紅方媛交往2年，終於願意走入家庭，上個月傳出小倆口秘密登記結婚，極可能在本月舉辦婚禮，今(18日)就爆出他將在香港半島酒店設宴，好友張智霖也會出席。

方媛今日凌晨突然在社群網站曬出紅色新娘鞋，綜合港媒報導，郭富城今日將在半島酒店舉行婚宴，席開5席，據悉這場婚宴只邀請雙方親友出席，而好友張智霖及邱淑貞老公沈嘉偉、他的經紀人小美都是賓客之一。

早前郭富城傳出上月與方媛登記結婚，這陣子更是工作、婚事兩頭忙，前天在北京出席完第7屆國際電影節活動，隔天就急忙返回香港為婚禮做準備，而方媛更疑似太緊張睡不著覺，今日淩晨還在社群網站PO出新娘鞋照，難掩興奮之情。

(中時電子報)