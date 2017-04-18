電聯不通誤認尋短，家屬急叩警消破門救人

葉姓民眾和家人、岳母寫感謝卡，感謝警消熱心助人。（盧金足翻攝）

一張謝卡，鼓勵辛苦的員警。（盧金足翻攝）

民眾寫信向警察局第6分局何安派出所警員表達感謝心意。（盧金足翻攝）

台中市一名民眾到岳母家，卻發現大門反鎖，按電鈴及打電話都無人接聽，由於他的岳父過世不久，擔心岳母想不開，急忙向警察局第六分局何安派出所報案，員警請消防隊幫忙破壞門鎖，警方及其家屬立即衝進屋內，只見屋內一片漆黑，開啟燈光見謝姓岳母躺在床上，經初步檢查無大礙，眾人才放下心中大石。

警察局第6分局何安派出所警員邱敏慈、詹委琳接獲葉姓民眾報案，當時葉男已先嘗試找鎖匠開門想進入岳母住所，沒想到他的岳母從屋內反鎖，只好請警消幫忙破門而入。

謝姓婦女一覺醒來，見警消大陣仗嚇一跳，表示她服用藥物輔助睡眠，熟睡中未聽見來電及門鈴聲響，沒想到還驚動了警消。

事後員警收到葉姓夫婦及其岳母所寫的感謝卡，感謝警方熱心且耐心幫忙，幸好有驚無險，員警真的是「人民保母」。

(中時)