「交安與公運」巡迴座談會 第五場次於台南登場

交通部第五場次「交安與公運」巡迴座談會，今天在台南市舉行。（洪榮志攝）

交通部第五場次「交安與公運」巡迴座談會，今天在台南市舉行。由台南市政府副市長張政源與交通部政務次長王國材共同主持，期望透過中央、地方之意見交流來凝聚共識，共同為交通安全及優質公共運輸服務加速推進。

在交通部長賀陳旦指示下，從4月起優先從六都及花東等8縣市展開「交安與公運」巡迴座談會，座談會由交通部次長及縣市政府副首長共同主持，期望中央與地方政府建立夥伴關係共同合作，以強化交通安全與發展公共運輸。

昨天上午第五場次巡迴座談會在台南市舉行，針對提升道路通安全，交通部向台南市政府說明2017年至2019年全國道路交通安全目標──「道路交通事故30日內死亡人數從目前每年3000人降至2500人(3年減少15%或500人)，18-24歲年輕族群死亡人數從每年400人降至250人(3年減少150人)以及酒駕零容忍」等3項事故減少目標，了解台南市政府在道安工作上推動的重點，也將與台南市政府共同加強對於人、車、路的交通管理，善用科技改善道安，並就交通寧靜區推動方式再作檢討，全方位落實與強化各項道安工作，共同達成全國道路交通安全目標。

有關道路駕駛考照新制，交通部公路總局自2016年3月起辦理第2階段試辦道路駕駛考驗已超過1年，台南市所轄21間駕訓班均參加試辦，自2017年5月1日起民眾申請小型車考照需經過筆試及路考，路考包含場考及道路駕駛考驗，透過道路考驗，確實把關駕駛人應養成正確安全駕駛觀念及習慣，以避免駕駛人一時疏忽而危及行車安全、造成傷亡事故，進而維護自身駕駛及道路交通安全；對此，交通部也請台南市政府與公路總局持續配合並協助後續事宜。

公共運輸方面，交通部也表示，今年起已開始推動「公路公共運輸多元推升計畫(2017-2020年)」，將持續協助地方政府發展公路公共運輸。

座談會中，市府也分享近來推動幹支線整併及票證優惠等之相關經驗，並透過公車營運效能及運量提升來改善營運虧損。對此，交通部除肯定南市府在公共運輸上的作為與努力外，也表示未來會在衝量績效及電動公車等方面盡量提供該府相關協助，與地方共同合作持續推動公共運輸，吸引民眾搭乘使用。

會中，雙方也就節能減碳課題交換意見；鑑於移動汙染源為空氣汙染的主要來源之一，交通部藉由巡迴座談會與南市府研討，後續將結合市府及環保署的力量，透過相關車輛管理措施，提供台南市政府劃設空氣品質淨區的必要支援來改善空汙問題。

(中時)