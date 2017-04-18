殘破千元大鈔 背後隱藏深深父愛

阿公拿出破損不堪的千元大鈔，傷心問陳鵬翔還能用嗎？（呂妍庭翻攝）

阿公存了很久的千元大鈔，原本是要用來買生日禮物和物資給在養護中心的長子。（呂妍庭翻攝）

家住東石鄉塭仔村的82歲顏姓老翁，是華山基金會長期輔導的個案，有一天基金會東石愛心天使站站長陳鵬翔前往探視，發現阿公獨坐屋前，神情看起來既傷心又無助，尋問下，阿公才從口袋拿出一張破破爛爛千元大鈔，說辛苦存下來要買東西送兒子的錢破損不堪，恐怕沒辦法用了，訴苦這1000元是他靠拾荒存了3、4個月才存下來的，想說放在身上最安全，沒想到擺太久忘了，弄溼後又不斷磨蹭就變成如此殘破模樣。

原來獨居老阿公有4女2男，長子因精神障礙已進住衛福部朴子醫院近10年，1個女兒多年前過世，剩下的子女們都各有家庭，經濟並不寬裕，阿公每月7000多元老農津貼有部分還要補貼長子的療養費，不得已只能靠做資源回收貼補開銷，但十分疼愛長子的阿公，每隔一段時間就會騎腳踏車，從東石到朴子探望兒子，來回3小時從不喊苦，最近因年紀大了，體力變差，探視頻率變少，但為了給兒子生日驚喜，仍努力拾荒變賣，就為了存錢給兒子買禮物和生活物資。

心疼老阿公的遭遇，陳鵬翔明知鈔票已損毀嚴重，仍交待阿公先把破成好幾截的鈔買用膠袋先黏起來，他過兩天就帶他去銀行換新鈔，私下則偷偷和一位善心人士溝通好，最後如真沒辦法換，這名善心人士就會拿1000元給老阿公，期盼善意的謊言能安撫老阿公愛子心切的心。

(中時)