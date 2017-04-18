MLB》旅韓大蛻變 泰姆斯連5戰開轟平隊史

泰姆斯連5戰開轟，追平釀酒人隊史紀錄。(美聯社)

泰姆斯(Eric Thames)去年靠在韓職40轟、40盜的超神成績，加盟釀酒人重返大聯盟，開季至今打擊率破3成，與昔日打擊率僅2成出頭的小咖，簡直判若兩人！18日對戰小熊一役他再度發威，從雷奇(John Lackey)手中轟出超前比分陽春炮，不僅連5場開轟平隊史紀錄，更助球隊6比3奪勝，送小熊4連敗。

釀酒人此役4度展開得分攻勢，3次都是由泰姆斯領頭。先是1上1出局後，泰姆斯擊出二壘安打上壘，緊接著伯朗(Ryan Braun)轟出2分彈，率隊先馳得點取得2分領先。但小熊甫遭海盜橫掃，渴望能中止連敗，第1、第2局面對釀酒人先發契斯安德生(Chase Anderson)，用5支安打斬獲3分，前2局打完兩隊戰平。

這時前四戰對戰紅人、狂轟5發全壘打的泰姆斯挺身而出，3上率先上場打擊，滿球數時相中雷奇偏高的切球，一棒把球轟上左外野看台，助釀酒人突破僵局取得1分領先。泰姆斯連5戰開轟，也追平前釀球人強打伯尼茲(Jeromy Burnitz)所創的隊史連續開轟場次紀錄。

宛如小熊噩夢般的泰姆斯，8上再度敲安帶動攻勢，並靠伯朗的二壘安打，奔回球隊第5分。接著小熊還未穩下來，伯朗出其不意發動盜壘；康崔拉斯(Willson Contreras)試圖阻擋，卻出現大暴傳，讓伯朗趁機奔回本壘，攻得第6分。

去年季後選擇放走卡特(Chris Carter)、迎來泰姆斯遞補一壘空缺，或許讓人有些不解。但泰姆斯如今延續在韓職的火燙手感，站穩釀酒人2棒，更繳出打擊率4成05、7轟的漂亮成績單，用實際表現，讓開季時所有球迷的疑慮一掃而空。

反觀小熊開局攻勢頻頻，3到8局雖試圖反撲，也幾乎局局有攻勢，9下甚至無人出局就攻占一二壘，但總是缺少臨門一腳；也讓他們全場9支安打數僅輸釀酒人1支，得分卻足足少了3分。打線「卡彈」也讓他們最後以3分之差不敵釀酒人，苦吞4連敗。

(中時電子報)