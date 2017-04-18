籲國黨主席選洪秀柱 劉樂妍：只有她能促成統一

劉樂妍臉書籲將選票投給洪秀柱。(圖/劉樂妍臉書)

劉樂妍之前因為「遼寧艦」言論引發軒然大波，接著暗諷台灣機捷工程相較大陸慢半拍，引發網友痛批圍剿，而她今天臉書再度發言，呼籲國民黨黨主席要選「洪秀柱」，因為這樣大陸絕不會虧待台灣，再度引發討論。

劉樂妍臉書全文。(圖/劉樂妍臉書)

劉樂妍劈頭就問「各位台灣的同胞，我不知道你們在想什麼」？接著表示台灣人就是中國人，這無疑是不爭的事實，接著便舉親身經歷佐證，每當拿著台胞證在外面，就能感覺到大陸同胞的善意，絕非檯面上所產生的誤解，此外還表示河北光要設立雄安新區，就讓當地人開心到人歡天喜地，因此大陸當局更不會虧待台灣，所以沒必要最後搞到武力统一，最後損失慘重的絕對是我們自己。

在心戰喊話結束之後，劉樂妍便痛批民進黨把軍公教十八趴砍完，讓辛苦為國家打仗的待退老兵心血化為烏有，因此呼籲國民黨黨主席選舉，應該選有「能力促進且支持和平统一」的候選人，而她也點名該人選為「洪秀柱」，只有她當選才能與大陸坐下來好好對談，屆時若和平统一後，我們不僅是世界上的强國，也不用擔憂被別人欺負，此言論一出再度引發正反兩派隔空交火。

(中時電子報)