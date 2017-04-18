中市教育局推深度戶外教育 國外慕名參訪

台中市教育局推出深度戶外教育，吸引國外學校慕名來台參訪！（陳世宗翻攝）

來自香港的堅樂國小師生約20人日前到北屯區文昌國小進行為期7天的參訪，文昌國小規劃「當夜間宿營遇見10公里幸福」宿營主題，安排堅樂國小學生體驗校內海洋教育課程、海洋教室觀星等，並睡在宿營教室裡；18日則安排香港小學生體驗公車之旅，期望讓孩子們都能滿載而歸。

教育局指出，該局推出「親山近海樂遊屯戶外教育計畫」，去年累計近3萬名學童參與。今年再選定5所學校推出宿營課程，打造學校過夜的環境，並規劃夜間戶外課程，進行2天1夜深度戶外教育活動；同時也鼓勵各校戶外教育搭配公車10公里免費資源，教導學生搭公車到學區附近的景點探查。活動不但受到國內學子歡迎，連香港、日本等海外學校也慕名參訪。

教育局表示，台中市戶外教育去年已經累積3萬名學童參與，今年的宿營夜間課程及搭公車活動，估計再創造另一波高潮，吸引全國各地與香港、日本等國外學校慕名參訪。

台中市目前已遴選21所戶外教育基地學校，也在去年完成文昌國小、大坑國小、清水國小、國光國小、博愛國小等5所宿營基地建置，並開放給台中市學校申請體驗；今年還會再建置5處宿營基地，投入2天1夜的深度戶外教育課程。

教育局強調，台中市學校得天獨厚，進行戶外教育時可以搭配「10公里免費公車」資源，再規劃以學生為學習主角的戶外體驗課程，藉由「做中學」教導學生如何搭公車到學區附近景點探查，讓「學習走出課室，能力走入生活」。

(中時)