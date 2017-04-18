富比士2017華人富豪榜 王健林第1郭董22

大陸萬達集團董事長王健林，在富比士2017華人富豪榜上，擊敗李嘉誠奪冠。（圖/中新社）

據富比士雜誌中文網報導，最新的2017年華人富豪榜出爐，大陸萬達集團董事長王健林以總資產313億美元（約9,500億台幣），擊敗香港長江實業主席李嘉誠，成為新年度的華人首富。榜單中前十名都是商界的知名企業家，阿里巴巴的馬雲名列第3位、騰訊馬化騰第4名、恒基地產主席李兆基名列第五。特別的是，公司甫上市不久的順豐快遞總裁王衛，也以159億美元（約4,825.8億台幣）的身價也擠進第七名，其他包含網易創辦人丁磊、新鴻基地產的郭炳江和郭炳聯兄弟皆名列前十。而台灣鴻海集團的郭台銘董事長則是名列第22位，旺旺集團蔡衍明董事長名列第35名。

(中時電子報)