「當全世界在閱讀」 百師入學台中登場
「當全世界都在閱讀」系列活動之一，第3年舉辦的「百師入學」活動18日登場，100場講座將持續舉辦至11月底。今年除了邀請多位知名作家開講外，並擴展講師群領域，力邀藝術、體育、戲劇界名師參與，也將講座地點擴展至監獄、醫院。
今年「百師入學」以「百師入學，傳承百世」為主題，18日上午由台中市長林佳龍、文化局長王志誠與講師們手持「獅子頭」，包括；文學獅、影視獅、音樂獅、藝術獅、媒體獅、史學獅、健康獅、體育獅等，貼在大台中行政區背板，象徵「百師入學」在台中遍地開花。
林佳龍致詞時表示，「百師入學」已舉辦第3年，在台中蓬勃發展的時刻，更要回到文化的基礎，透過這個活動，大師們能夠有個平台分享自己的創作生命跟體驗，提供下一代學習的典範。
國家表演藝術中心董事長朱宗慶也以講者身分參與，他於1982年奧地利國立維也納音樂學院拿到華人第一張打擊樂演奏家文憑，今天下午他赴當年任教的曉明女中開講。朱宗慶說，他是台中人，對台中感情很深，願意一同為台中文化打拚。另外，以《寒夜三部曲》廣為人知的作家李喬也到場勉勵文化圈加油。
文化局長王志誠表示，「百師入學」前兩屆共吸引近3萬人次參與，今年擴大講師領域，將地點推展到山、海、屯、城區，落實城鄉區域平權，並首度進入監獄、醫院、讀書會、社區大學等，為市民廣開參與大門。
今年「百師入學」講師邀請李昂、李喬、廖玉蕙、向陽、吳晟、劉克襄等知名作家，並首度邀請藝術、體育、戲劇人士參與，包括國家表演藝術中心董事長朱宗慶、書法家杜忠誥和周良敦、籃球中華代表隊總教練周俊三、「飛躍的羚羊」紀政、超馬好手陳彥博、電影導演柯一正與鄭文堂、劇場導演耿一偉等，講題內容兼顧菁英與庶民。
(中時)
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