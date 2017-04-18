高中男師誘拐男童 校方：平常教學表現正常

北市某私立高中林姓男老師，涉嫌誘騙多名男童至住處，要求學童幫他打手槍，校方今表示，該名老師未婚，在高職部教電腦課13年，一直以來教學都正常，和同仁相處互動也沒問題，也沒有家長或老師反映有類似情況。

校方指出，該老師昨天無預警請事假，學校未多問原因，直到今天中午事情曝光才知曉，校方會盡快召開教評會決定停聘。

(中時)