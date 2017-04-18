學乖了？ 撇第一季大獲利 聯航執行長低姿態4度道歉

聯合航空執行長諾姆茲4度為強拖乘客道歉。(圖/美聯社)

美國聯合航空(United Airlines)日前將亞裔醫生拖下飛機的醜聞鬧得沸沸揚揚，而該公司的執行長諾姆茲(Oscar Munoz)也因此被推上輿論的風口浪尖，尤其是他在第一時間所發表的聲明，避重就輕的態度更是惹惱眾人。而聯合航空周一發表今年第一季的財報，顯示該公司營利超乎預期，不過諾姆茲卻學乖了不敢因此大慶功，反而在低調宣布完此事後，又再次為日前的拖人事件道歉。

據《富比世》報導，聯合大陸控股公司（United Continental）第一季的財報顯示，每股盈餘 41 美分，營收為 84.2 億美元，比之前分析師所估計的每股盈餘 38 美分，營收 83.8 億美元，表現比預期來的好，諾姆茲也對此表示：「2017年第一季我們在財務及營運上表現，都讓我們對我們正在打造的基礎充滿自信心」，而儘管聯航股價受到財報優於預期的激勵，周一有微幅上揚的趨勢，但今年截自目前為止，股價已下跌超過 3%。日前在強拉乘客下機醜聞發生後2日，聯合航空的股價曾一度重挫逾4%，市值縮水約8億美元（約新台幣245億元）。

聯合航空。(圖/美聯社)

不過執行長諾姆茲也不敢為此慶功，他也藉此說道：「很明顯的從最近的經驗中，我們要在客戶服務上多花點功夫」，更說「日前發生在3411航班上的意外事件，是一個使我們更加謙卑的經驗，而我會為此負全部的責任。這也是我們公司的分水嶺時刻，我們將比過去更加堅定的把顧客放在所有事情的中心」。

儘管目前諾姆茲都以全部承擔過錯的態度出面道歉，但他在事發第一時間可不是如此，他當時表示該公司要為「重新安置」乘客道歉，以避重就輕的詞彙來解釋暴行，甚至還在內部員工信中，反怪乘客很「好鬥」而引發眾怒，讓事情越演越烈，不少人要他辭去執行長一職負責，而該公司形象跌落谷底。這才讓他再次出面道歉，甚至三度上電視道歉，如今第四次道歉了，卻還是讓不少網友不買單，紛紛表示：「都沒用了，我絕對不會再搭聯航」、「要是真心道歉，第一次就看得出來了」等。

(中時電子報)