全世界服兵役最糟的地方...揭密北韓軍人生活
北韓日前在「太陽節」舉行盛大閱兵，展示國家軍事力量，不過，在風光閱兵背後，北韓軍人平時過著怎樣的生活？北韓是致力發展軍事力量的社會主義國家，現有約120萬名軍人，是全球武裝部隊第五多的國家，而北韓士兵與南韓的最大差別在「飲食」，「飢餓」是北韓士兵最常面臨的事。
據英國《衛報》（The Guardian）報導，北韓兵役十分漫長，男性服役10年、女性7年，而保護領導人的禁衛軍更長達13年。北韓施行強制性徵兵，大多數人在高中畢業後直接從軍，部分選擇讀完大學後再報到，此外，北韓對大學學歷者有「扣減役期」優惠，服役5年即可，而科系若為工程、科學等，服役3年即可。
在北韓當兵最為艱辛的地方，莫過於「忍受飢餓」，空腹訓練是基本常態。報導指出，菁英階層的特種部隊慧在各生活層面獲得完善照顧，但駐紮首都平壤外的軍隊士兵就沒那麼好過，正餐往往僅發配2至3顆馬鈴薯，在某些非常時期，士兵甚至僅能以生玉米粒果腹。
由於軍中飲食環境惡劣，北韓議題專家卡斯卡特（Adam Cathcart）曾說，北韓士兵通常比南韓軍人體格矮小許多。在長期飢餓下，部份北韓士兵會去平民住宅、農場偷取食物，有些還會萌生投誠他國的想法，續待軍中的士兵大多體弱無力，嚴重者甚至無法走路，死於飢餓的不在少數。報導結論「北韓可能是世界上服兵役最糟糕的地方」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。