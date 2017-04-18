全世界服兵役最糟的地方...揭密北韓軍人生活

北韓舉行閱兵展現軍事力量，但在首都平壤外的地方，軍人過著經常挨餓的苦日子。（圖/shutterstock提供）

北韓日前在「太陽節」舉行盛大閱兵，展示國家軍事力量，不過，在風光閱兵背後，北韓軍人平時過著怎樣的生活？北韓是致力發展軍事力量的社會主義國家，現有約120萬名軍人，是全球武裝部隊第五多的國家，而北韓士兵與南韓的最大差別在「飲食」，「飢餓」是北韓士兵最常面臨的事。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，北韓兵役十分漫長，男性服役10年、女性7年，而保護領導人的禁衛軍更長達13年。北韓施行強制性徵兵，大多數人在高中畢業後直接從軍，部分選擇讀完大學後再報到，此外，北韓對大學學歷者有「扣減役期」優惠，服役5年即可，而科系若為工程、科學等，服役3年即可。

在北韓當兵最為艱辛的地方，莫過於「忍受飢餓」，空腹訓練是基本常態。報導指出，菁英階層的特種部隊慧在各生活層面獲得完善照顧，但駐紮首都平壤外的軍隊士兵就沒那麼好過，正餐往往僅發配2至3顆馬鈴薯，在某些非常時期，士兵甚至僅能以生玉米粒果腹。

由於軍中飲食環境惡劣，北韓議題專家卡斯卡特（Adam Cathcart）曾說，北韓士兵通常比南韓軍人體格矮小許多。在長期飢餓下，部份北韓士兵會去平民住宅、農場偷取食物，有些還會萌生投誠他國的想法，續待軍中的士兵大多體弱無力，嚴重者甚至無法走路，死於飢餓的不在少數。報導結論「北韓可能是世界上服兵役最糟糕的地方」。

(中時電子報)