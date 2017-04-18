共享汽車打進廣州市 便民短程使用

最近一款名為「叮咚」的新能源分時租賃汽車，在番禺區橋南街開設第4個站點；目前哈街站周邊有南郊村、華薈南景園、禦院等多個住宅區，居民需求大且願意嘗試新鮮事物。

叮咚共享汽車以純電動汽車為載體，利用手機APP就能完成分時租賃，並且支持異地取還，基本可以滿足居民去周邊商圈或短途戶外遊的出行需要。因此，哈街站點主要吸引的人群是中青年或有小寶寶的家庭。

目前叮咚新能源分時租賃汽車，以「時長加里程」計費，每分鐘租賃費用低至0.1元（人民幣，下同），每公里里程費用0.8元，最低消費8元。而且每單有15分鐘免收時長費，如此一來，可避免塞車或其他因素導致花費過高等問題，同時也省去了燃油費和停車費，方便居民短途使用。

叮咚出行招商部吳龍輝表示，叮咚新能源分時租賃汽車，目前仍以番禺區為主陣地，已鋪設近80個站點；南沙、黃埔、花都等區大約設有20個站點。

今年，叮咚出行準備進駐廣州中心城區，預計於全市鋪設800~1000個站點，每區將高於於100個站點。

(旺報)