休閒農業拚南向有成 史上最大菲律賓校長團訪台

史上最大團的菲律賓校長考察團於今日4月18日凌晨1點40分飛抵台灣，短暫入住宜蘭香格里拉農場休息後就於上午展開產業與教育拜訪行程。由於校長團之後，緊接可望帶來教師團與學生團，加上菲律賓來台免簽證即將試辦，南向觀光政策可望為休閒農業等產學帶來人潮，讓業者充滿信心。

早在10多年前，當所有觀光之眼只看到大陸與日韓的時候，台灣的休閒農業就開始鎖定東南亞市場深耕經營。那時許多旅行社都賣機加酒（機票+酒店），唯獨遇上東南亞市場一定要推機加農（機票+農場），許多馬來西亞、香港民眾，都對台灣休閒農場的採水果、擠牛奶、烤地瓜與看布袋戲極度瘋狂。

承辦此次接待行程的台灣學之旅公司總經理簡佩平表示，由於台灣休閒農業與體驗之旅在國際上知名度響亮，因此菲律賓也陸續組團來考察，先是4月3日一整團菲律賓教師團86人前來，緊接著今天來自菲律賓Quezon City Divison of City School的43位中小學校長與教育單位相關人士到訪，到了5月4日還將有95人到訪，是歷年來最大的菲律賓校長來台考察團。

今天上午一行43位首先拜訪頗具特色的宜蘭寒溪國小及南安國中，並與宜蘭縣政府教育處簡菲莉處長及工商旅遊處陳長偉處長跟宜蘭多位中小學校長座談，緊接前往宜蘭休閒冬山田媽媽菇鍋美食體驗館，體驗台灣休閒農業從產地到餐桌服務，再到宜蘭員山鄉錦普觀光果園採果，考察休閒農業產學教育作法，接下來兩天，則將前往九份、十分天燈、野柳地質、淡水老街，西門町與101等地考察與旅遊。

簡佩平表示，上午考察的宜蘭大同鄉的寒溪國小是一所歷史悠久的原住民小學，學校每個角落皆可看到泰雅族文化足跡，各種狩獵、編織、歌舞也都融入學校生活課程，還有一支獨特的旗魚藝陣，讓這些校長看得誇獎不已。

(中時)