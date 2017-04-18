雲林縣好「風、光」　太陽光電設置容量全國第一

雲林平均日照3.51小時，最適合發電，雲林縣也是全台太陽光電設置容量第一。（雲林縣政府提供）

雲林畜禽舍的屋頂結合設置太陽能，變成「光電雞舍」或「光電豬舍」，既可發電又可以隔熱。（雲林縣政府提供）

雲林綠能成果全國第一。（雲林縣政府提供）

雲林縣平均日照約 3.51 小時，平均每瓩（kW）發電容量的太陽能光電板，每日可有3.66度以上的發電量，換算每年發電度數高達1300度，最適合太陽能發電；此外，雲林沿海風能佳、平穩、亂流少，有強勁的夏季西南氣流與冬季東北季風吹襲，被評為是世界級的好風場，風力資源也是雲林可開發的能源之一。

《電業法》修正修正通過，確定2025年達成非核家園目標，亦即8年後核電廠將全面停止運轉，綠能發電量要占總發電的20%。

雲林縣有充沛日照、極佳風域場所，除具備好「風、光」的天然綠能優勢條件外，還有豐富的畜牧業、養殖業，縣長李進勇上任後即把綠能發展列為核心政策，積極整合農畜牧產業配合綠能發展，全面朝「綠能農業雙首都」邁進。

目前雲林縣太陽光電設置容量蟬聯全國第一，累計太陽能設備裝置容量居全台之冠，估計每年可發電 1.68 億度，約可供 2萬4000 個家庭戶年用電量，每年可減少 10.7 噸二氧化碳排放量。

縣府大力鼓勵畜牧業者，把畜禽舍屋頂結合設置太陽能，變成「光電雞舍」或「光電豬舍」，既可發電又可以隔熱，畜禽舍使用降溫設備的成本大大降低，夏天養豬、養禽效果更好，多贏！

雲林縣府統計，至106年3月為止，已有619場次畜牧場屋頂裝設太陽能，容量達155MW，約可生產1億8000萬度電，成效相當良好。

(中時)