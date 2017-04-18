航母卡爾文森號行蹤成謎 中俄間諜船緊盯

美國航母卡爾文森號戰鬥群，現在到底在哪裡？美方不肯透露，各界緊盯。（美聯社資料照）

因應北韓核試挑釁，美國南韓軍方10日同時證實，美國卡爾文森號（USS Carl Vinson，CVN 70）航母戰鬥群正航向朝鮮半島海域。一週時間過去，卡爾文森號現在究竟在哪裡？仍然是一個謎。

中央社報導，美國海軍官網15日公布卡爾文森號（USS Carl Vinson CVN 70）通過印尼巽他海峽（Sunda Strait）北端的圖片。該海域靠近蘇門答臘（Sumatra）與爪哇島（Java）附近，距離韓國大約3500哩。華府與美軍太平洋司令部的官員，都不願評論卡爾文森號的動向，也不願證實有關15日通過巽他海峽的航行。

美國「海軍時報」（Navy Times）報導，不具名官員說，他們很好奇持續不斷有關卡爾文森號靠近韓國的報導，並說「我們並沒有發表類似聲明」，但是官員也沒反駁有關卡爾文森號打擊群擬重返朝鮮半島海域的報導。

而南韓媒體報導說，卡爾文森號打擊群將在25日左右重返這個區域，官員們拒絕證實，但也沒有表達異議，不過他們卻否認有關數周內，美軍3個航母打擊群將在此大規模集結的消息。

此外，據日本《讀賣新聞》報導，中、俄兩國疑似都已派出間諜船，緊盯卡爾文森號戰鬥群行蹤。大陸天舟一號貨運太空船預計於20日發射，而人民解放軍海軍（Planans）三艘最現代化的遠洋航空測量船，遠望5號，遠望6號，遠望7號，已於3月27日至4月10日期間陸續離開中國港口，對外宣稱將追蹤神舟一號，但外界推測，它們也肩負監視卡爾文森號動向的任務。

而俄羅斯則是派出兩艘間諜船，分別是SSV-208 Kurily和SSV-535 Kareliya，兩者都是子午線級偵察船（Vishnya-class intelligence ship），專為信號情報收集而設計，並配有大量傳感器。

(中時電子報)