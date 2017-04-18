脫口《空中老爺》替聯航洗白 張雅琴道歉
美國聯合航空日前發生因超賣機票，強硬拖行乘客下機的事件，風波震驚全球，引發熱議，而該航空資深座艙長「空中老爺」上月恰好出新書，遭年代主播張雅琴昨（17日）在節目上指「幫聯航洗白」，對此，出版社社長朱亞君轟「最好這是超時空預言」，稍早張雅琴現身留言，並承諾道歉。
寶瓶出版社社長朱亞君昨晚在臉書發文，指《空中老爺的日常》3月9日就已出版，而聯航事件是發生在本月9日，不過主播張雅琴在節目中指「有人問空中老爺出這本書，他幹嘛呢？是想幫聯航洗白嗎？」讓朱亞君直呼「最近開陰陽眼的人可特別多。」怒批張雅琴「作書都要三次校對，您做新聞是不用看資料的嗎？」
對此，張雅琴稍早留言道歉，表示疏忽「我們製作單位昨天是看到了蘋果的新聞引用，重點是要說飛航人員也是很辛苦，但我的確不宜用洗白這兩個字在此致歉。」朱亞君隨後回覆「OK，收到。謝謝你！」並更新內文寫下「我很高興她能夠認錯道歉」。
(中時電子報)
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