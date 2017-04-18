中市府整修寵物公園 保留草地移除不必要設施
台中市共有521座公園，其中唯一的寵物公園位在東區泉源公園，園內畫設「公園區」及約1500平方公尺的「寵物專區」，每天都有很多飼主帶著毛小孩去放風、運動，使用率極高，因寵物專區設施老舊，建設局即日起至6月中旬封閉寵物專區進行改善工程，完工後將讓毛孩享有更優質安全的活動空間。
建設局指出，泉源公園寵物專區目前有遮蔭不足、設施老舊、草地裸露與坑洞等問題，該局為此特別向專家請益，並參考其他縣市寵物活動區及寵物公園的設計優點，以115萬元經費進行全方位改善。
改善內容包括大型犬及小型犬活動空間分區，進出口分設且為單向、雙門設計，增加遮蔭、草地鬆土及整理，增設教育宣導告示等；此外，狗便袋、分類垃圾桶及飲水設施也都會重新整理。
建設局長黃玉霖表示，寵物專區分大型犬與小型犬活動空間，可避免大狗追逐小狗；出口與入口分道，可避免兩狗相遇產生衝突。
由於寵物活動區以提供狗兒奔跑為主，平衡架、木樁、浪板等過多設施反而會壓縮奔跑空間，這次改善將把老舊不必要的設施移除，保留大片草地並於底層重新夯實，提供毛小孩安全的運動環境。
黃玉霖說，由於社會高齡化與少子化，毛小孩已成為許多人生活中的重要陪伴者，讓毛小孩在設有柵欄的專區隨意奔跑，這樣就不用擔心人、車、狗相互干擾。
「寵物活動區的設置是進步城市友善動物的指標！」建設局對於地方反映部分飼主未能清理狗大便一事，強調將增設寵物活動區使用注意事項告示牌，宣導民眾共同維護寵物公園的環境，落實隨手清狗便、活動區外繫狗鍊的習慣，營造與地方共融的友善動物環境。
(中時)
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