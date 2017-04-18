食藥署公布網購化妝品不合格名單 Dr. Wu榜上有名

法國貝德瑪 皙妍 高效防曬身體乳外包裝內容與核定仿單標籤黏貼表不相符。(照片由食品藥物管理署提供)

網購平台大勢興起，日前食藥署為確保網路販售化粧品之衛生安，進行網購平台化粧品稽查，於PC HOME、MOMO等9大網購平台購買洗面乳、乳液、防曬乳、指甲油等品項進行產品標示及品質檢驗，抽檢160件產品，有32件標示不符合規定，多為標示不全、標示成分有誤及無中文標示，然而Dr. Wu及法國貝德瑪各有品項標示成分與內容物不相符。

Dr .Wu VC微導美白精華未檢驗出包裝所標示的Ethyl Ascorbic Acid美白成分。(照片由食品藥物管理署提供)

Dr .Wu VC微導美白精華50ml未檢驗出包裝所標示的Ethyl Ascorbic Acid美白成分，而法國貝德瑪的皙妍高效防曬身體乳則是外包裝內容與核定仿單標籤黏貼表不相符，遭食藥署依違反化粧品衛生管理條例規定處辦，並回收改正。

食藥署呼籲業者應遵守「化粧品之標籤仿單包裝之標示規定」，化粧品之標籤、仿單或包裝，需刊載廠名、地址、品名、許可證或核准字號、成分、用途、用法、重量或容量、批號或出廠日期、保存方法以及保存期限等，自國外輸入之化粧品，尚須載明輸入廠商之名稱、地址，並不得有涉及醫療效能、虛偽或誇大之宣稱，以及同條例第10條與第21條規定，輸入或製造化粧品之原核准或備查事項，非經申請中央衛生主管機關核准或備查，不得變更。

另外，食藥署提醒民眾在網路選購化粧品時，要認清產品標示，依照產品說明書正確使用，避免購買來路不明、標示不清或誇大不實產品，以維護自身權益。

(中時電子報)