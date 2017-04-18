落實防汛應變 中苗地區進行土石流防災整備
水土保持局台中分局為周延汛期前土石流防災整備工作，加強並活絡中央與地方政府間縱橫向聯繫機制，17日邀集苗栗縣與台中市政府及各鄉鎮市區公所辦理「106年度台中分局與地方政府防汛期前土石流防災整備會議」。
水土保持局台中分局表示，因應汛期將屆，已於4月6、7日完成106年度38位土石流防災專員培訓，累計中苗地區土石流防災專員共有131名，可分別於其居住地區協助各項土石流防災工作；從中央到地方政府的縱向指揮與各機關間的橫向聯繫，加強縱橫向聯繫，建立多元化土石流安全防護網是防災整備工作的重要關鍵，各項防救災資源則能發揮多元綜效。
分局長簡俊發表示，希望透過汛期整備會議與中苗各地方政府之間溝通及合作更加順暢，進而有效提升中苗地區土石流防災應變能力，以強化中苗土石流防災應變機制，落實超前佈署，建構並強化中苗地區土石流安全防護網，以發揮地方政府與中央合作加乘效果，同時整合大規模崩塌防減災與現行土石流防減災工作，期能有效防減災降低土石流災損。
(中時)
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