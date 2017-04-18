從高空看「金城武樹」！台東熱氣球嘉年華新玩法

2016台灣熱氣球嘉年華創下多項挑戰紀錄，於8月7日舉辦閉幕光雕音樂會。（台東縣政府提供）

台東鹿野高台熱氣球嘉年華，好山好水、好空氣。（本報資料照片）

人潮錢潮 金城武樹周圍景觀山明水秀，加上廣告的推波助瀾，讓遊客如織，樹去年倒下後重生，依舊吸引大批人潮。（本報資料照片）

搭乘熱氣球飛越金城武樹，是台東新的玩法，也是季節限量最美的風景～(圖/臺灣熱氣球嘉年華-Taiwan Balloon Festival)

搭乘熱氣球飛越金城武樹，是台東新的玩法，也是季節限量最美的風景～(圖/臺灣熱氣球嘉年華-Taiwan Balloon Festival)

2017台灣國際熱氣球嘉年華將於6月登場，每年活動最為震撼的熱氣球光雕音樂會，今年將共計有6場次不同主題，於台東體育館、三仙台、池上大坡池等上演光雕秀；另現在到台東還有新玩法，民眾可搭乘自由飛熱氣球，從高空不同角度俯瞰「金城武樹」。

台灣國際熱氣球嘉年華去年吸引35萬遊客人次造訪，歷年舉辦至今帶動超過300萬人潮湧入台東，而2017台灣國際熱氣球嘉年華將於6月30日到8月6日舉辦，主辦單位上周公布光雕音樂會活動場次時間，首場開幕場將於6月30日在台東縣立體育館晚間8時登場。

另除了7月15日池上鄉大坡池、7月29日卑南鄉知本溫泉、8月6日鹿野高台等晚間場次，7月8日、7月22日將分別於成功鎮三仙台、太麻里曙光園區清晨4時30分舉辦日出光雕迎曙光。此外，熱氣球嘉年華亦可體驗熱氣球自由飛，以360度全視野享受台東縱谷間的美景，飛越池上高空，用不同視角眺望田野中的「金城武樹」。

(中時電子報)