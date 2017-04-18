從高空看「金城武樹」！台東熱氣球嘉年華新玩法
2017台灣國際熱氣球嘉年華將於6月登場，每年活動最為震撼的熱氣球光雕音樂會，今年將共計有6場次不同主題，於台東體育館、三仙台、池上大坡池等上演光雕秀；另現在到台東還有新玩法，民眾可搭乘自由飛熱氣球，從高空不同角度俯瞰「金城武樹」。
台灣國際熱氣球嘉年華去年吸引35萬遊客人次造訪，歷年舉辦至今帶動超過300萬人潮湧入台東，而2017台灣國際熱氣球嘉年華將於6月30日到8月6日舉辦，主辦單位上周公布光雕音樂會活動場次時間，首場開幕場將於6月30日在台東縣立體育館晚間8時登場。
另除了7月15日池上鄉大坡池、7月29日卑南鄉知本溫泉、8月6日鹿野高台等晚間場次，7月8日、7月22日將分別於成功鎮三仙台、太麻里曙光園區清晨4時30分舉辦日出光雕迎曙光。此外，熱氣球嘉年華亦可體驗熱氣球自由飛，以360度全視野享受台東縱谷間的美景，飛越池上高空，用不同視角眺望田野中的「金城武樹」。
(中時電子報)
關鍵字：台東國際熱氣球嘉年華、金城武樹
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