全中運取消韻律體操項目 彰縣：依競賽規則辦理

全中運聖火隊今年將火苗送到彰化。（圖/本報系資料）

2017全中運22日即將在彰化縣登場，但卻傳出上週五大會召開不成賽說明會，取消「韻律體操」競賽項目，導致苦練一整年的台中市東山高中韻律體操隊措手不及，彰化縣政府教育處對此回應，去年公布的競賽規則與技術手冊就有說明成賽與成隊原則，大會一切依競賽規則辦理。

彰化縣政府教育處副處長張雀芬指出，在去年11月7日公告的競賽規則與技術手冊，當時已將規則修正改為1隊不能成賽，不滿5人就不能成隊。

教育處長鄧進權則強調，2016年全中運韻律體操項目，僅台中市東山高中1校、6名選手報名，但當時競賽規則並未規定須兩隊以上才能成賽；今年修改規定後，各競賽項目是否成賽，須由大會競賽小組和單項審查委員會依程序審查後決定。龍潭高中僅報名3人，明顯已與規定不符，因此影響到東山高中的參賽權益，已請台中市教育局發文向體育署申覆。

張雀芬說，根據去年公布的競賽規則規定，參賽隊伍於今年2月20日前報名、3月8日將由縣府與高中體總做資格審查，若有成賽才進行賽事抽籤，如果未成賽則取消項目，韻律體操項目經過審查後，由於龍潭高中報名資格不符，該項目賽事裁判長排賽程時發現，因此取消該項目，並請大會通知東山高中不成賽結果。

張雀芬表示，龍潭高中報名後在資格審查時被查出人數不符，因此不成隊，不過根據競賽規則卻沒有處罰的規定，她們會將相關意見向體育署提出建議。

根據了解，韻律體操雖被列入亞運、奧運的競賽項目，但在台灣目前全國的選手人數僅約30人，並非熱門競賽項目；過去全中運賽並未針對成隊、成賽資格嚴格限制，但本屆起修改規則，規定所有競賽項目需兩隊以上報名才成賽，避免「報名參賽就能拿到全國冠軍」情形。

(中時)