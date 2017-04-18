網友坦承捏造事實 炎亞綸：記者易遭「魚目混珠」
炎亞綸昨天貼出網友發文截圖，對方更爆料自己曾在訪談承認性向，這讓他大動肝火怒斥「小心你的發言，否則吉（告）死你」，未料事隔一天事件大逆轉，原PO坦承捏造事實，有些內容還是聽人轉述，這讓炎亞綸點出癥結，記者太容易遭「魚目混珠」，才引發諸多媒體亂象。
炎亞綸貼出原PO澄清文，對方表示雖認識記者是事實，但自己未至現場採訪，訪談內容也是聽記者轉述，對於未再三查證對炎亞綸深感抱歉，往後行為會更謹言慎行，對此炎亞綸回想起當藝人期間，察覺許多人拿著記者證就冒充記者混入採訪，如今更有人手機開直播就說自己是記者，也讓他嘲諷「記者是有那麼容易當的嗎」，接著更呼籲粉絲別再詢問是否屬實，自己不想再澄清不入流的事件。
對此炎亞綸表示網路承載資訊琳瑯滿目，讓人性對於秘密探索的心始終蠕動，更讓許多事情變得面目可憎，因此呼籲大眾把科技用在對的地方，而非三姑六婆的八卦。
(中時電子報)
關鍵字：炎亞綸
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