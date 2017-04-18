台鐵親子車廂設計圖曝光 一節只有12個座位(圖/交通部)

台鐵親子車廂設計圖曝光 一節只有12個座位(圖/交通部)

台鐵親子車廂設計圖曝光 一節只有12個座位(圖/交通部)

台鐵計劃打造親子車廂，交通部台鐵局長鹿潔身在3月9日立員質詢時表示，自強號加掛的親子車廂已加緊趕工。預計今年下半年自強號加掛的親子專用車廂，近日內部設計圖曝光，台鐵表示，親子旅客訂票可指定親子車廂，票價與普通車廂一樣，不過只有12個座位，估計將來會很搶手。

依設計圖顯示，車廂內有一間專用的親子廁所及哺乳室，椅背附桌的4排2連座及4張單人座，另一半是開放空間有長條椅及矮桌，面對娃娃車停放區。車廂內有目前廠商正在製作1輛樣車，合約工期為5月18日前，台鐵督促廠商盡量趕工，盼能4月底前完成。若改造現有22輛現有推拉式自強號，費用約9500萬元，預計後年上半年全部完成，每天約有85%推拉式的自強號有加掛親子車廂。

台鐵運務處營業科長陳裕謀表示，民眾上網訂票時可指定親子車廂，購票方式如現行普悠瑪桌型座位一同，票價和普通車廂一致，6歲以下且身高不滿115公分的孩童若要占位，需購買半票。

未帶小孩但買不到座位的乘客能不能使用？陳裕謀說，必須車廂內有剩餘座位，乘客可在現場劃位。網友擔心，「怕的是日後都是非親子的旅客，誰不想付相同的票價，坐空間更大的的座位呢。」或憂心沒有座位的乘客，聚集此空間「借站」。

(中時)