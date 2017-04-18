腸病毒來晚了 大流行蠢蠢欲動
目前國內流感疫情已經連續2周下降，取而代之的是腸病毒蠢蠢欲動。衛福部疾病管制署表示，今年腸病毒疫情晚了將近1個月報到、但是預計5月底至6月中旬會達到高峰，今年仍有大流行風險，家長、教托育人員不可輕忽。
疾管署的疫情統計，上週（4月9日至15日）全國門、急診腸病毒就診人次共計2789人次，尚處於低點。疾管署副署長羅一鈞表示，這是6年來同期人數最低，光是去年同期的就診人數達到6562人。
今年截至4月17日止，國內總共檢出11例腸病毒71型散發個案，顯示社區中仍有腸病毒71型活動，惟個案均為輕症；而且今年只有累計1例腸病毒併發重症病例，感染克沙奇A2型，去年累計重症病列有33例。
疾管署醫師李彥儀指出，家長要多加留意嬰幼兒是否出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵。
羅一鈞表示，預料腸病毒會著隨著天氣回暖而增溫，加上腸病毒重症病程發展快速，所以家中若有嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息，不要上學或帶至安親班，以降低交叉感染的機會。
(中時)
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