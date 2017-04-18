廣州推千人誦讀 傳承中華節氣文明

廣州市「我們的節日」主題活動在東川路小學舉行，該校師生、家長透過誦讀經典的形式，以情感上的滋養、思想上的啟迪、道德上的教育和價值上的引領，增強學生對節氣時令文化的感知感悟，達到傳承文明的目的。

活動以東川路小學的各級上司朗誦《讓我怎樣感謝你》拉開序幕；隨後，東川路小學語言藝術團表演經典誦讀《楊柳依依》，在詩詞歌賦中深情訴說著東川學子的家國情懷。

而2年級5班表演的快板舞《國旗下的誓言》快板聲聲，誓言鏗鏘，和1年級師生誦讀《弟子規》、親子誦讀《猜猜我有多愛你》，生動詮釋了最好的陪伴就是閱讀。微電影《傳承》更講述烈士遺孤陳鏹均傳承紅色基因，在東川茁壯成長、弘揚大愛家風的故事。

(旺報)