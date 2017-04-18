中市汙水下水道工程挖斷管線 瓦斯外洩冒火

台中市西屯區一處正在施在汙水下水道的工區，因挖斷瓦斯管線冒火，挖土機也被火勢波及。（盧金足翻攝）

台中市府水利局今天（18日）下午2點在西屯區寧夏東一街近寧夏路口，施作汙水下水道工程，不慎挖斷瓦斯管線冒火案，消防局灑水降溫控制火勢，經瓦斯公司人員到場，還無法完全關閉管線，2點時20分進行第一次填土滅火，但土量不足，持續灑水降溫及運抵沙土滅火中，現場幸無人員傷亡，挖土機則部分燒損。

警察局第6分局何安所下午近2點時獲報，寧夏東一街和寧夏路口，因水利局正在施作汙水下水道工程，工作人員不慎挖斷瓦斯管線，造成熊熊火勢從管線中冒出。

消防局火速到場灑水降溫控制火勢，瓦斯公司也到處理，但管線無法關閉，目前還在以填土滅火，解除瓦斯外洩危機。

(中時)