南韓學者：首爾民眾和駐韓美軍淪為北韓實質人質

美國副總統彭斯（中左）抵達北緯38度線非軍事區，南韓軍與駐韓美軍到機場迎接他到來。（美聯社）

3艘美國航母駛進朝鮮半島海域威嚇北韓，美國副總統彭斯到北緯38度線前放狠話，但這些文攻武嚇對北韓領導人金正恩有用嗎? 韓國國民大學政治研究所院長朴輝洛說，美國不可能對北韓發動軍事攻擊，原因是首爾周邊2000萬人口，加上2.8萬名駐韓美軍，就是他最大的靠山，這些人其實已淪為北韓實質性的人質。

根據日經中文網發自首爾消息，美國近日頻頻施壓北韓，其實金正恩和北韓軍方並未感到美國的軍事壓力有多大威脅。目前美國航母行蹤不明，但學者判斷美國航母結束了軍事示威後應該會再次回去。

曾是南韓陸軍上將的學者朴輝洛分析，金正恩正在按照自己的時間表提高軍事能力，終極目標是透過美國與北韓談判，使駐在南韓的美軍撤退。由於北韓受到經濟制裁，能用的軍事經費正在減少。為了能與美國坐在談判桌前，北韓正在加緊提高軍事能力。

(中時電子報)