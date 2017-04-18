愛不孤單！多名藝人獻聲疼惜照顧者

愛不孤單！家庭照顧者關懷總會與合作金庫人壽攜手，推動「守護不孤單─聽見照顧者」公益活動，邀金曲製作人陳建寧創作單曲〈守護不孤單〉，並由多名藝人獻聲，呼籲外界聽見蠟燭兩頭燒的在職家庭照顧者辛苦與需求。

「照顧家庭也需要喘一口氣，避免『中流砥柱』潰堤成『流沙中年』。」家總表示，以往上有高堂、下有子女的中年族群，在社會中扮演中流砥柱的角色，但現今高齡、少子化與小家庭的社會結構，遭擠壓成「三明治世代」。

根據家總調查，台灣41至60歲間的家庭照顧者約占6成，這群「在職照顧者」也是國家主要勞動力，並須擔負家庭長輩、子女撫養責任，在工作與照顧蠟燭兩頭燒的歲月，原先事業、家庭圓滿的中年時期，恐如流沙般潰堤。

家總秘書長陳景寧說，台灣近5年發生超過50起照顧者自戕或與被照顧者同歸於盡的人倫悲劇。為讓照顧者得以喘息、勇敢走出來，家總在合庫人壽支持下，去年起陸續設置6家「照顧咖啡館」，提供照顧者免費「喘息咖啡」。

陳景寧說，照顧者原有工作與家庭，但家人一倒下去一切都改變了。全國76萬失能失智家庭家庭照顧者，家總雖推動家庭照顧者支持性服務入法，國內也有多個據點，但還是不夠。希望募集更多捐款，陪伴、幫助更多家庭照顧者。

家總統計，照顧者平均年齡為52.7歲、每天平均照顧時間為13.13小時、平均照顧長達9.5年，最長超過20年；其中有2成3未婚、3成須兼顧工作，更有近9成照顧者為女性，可能因性別刻板印象與女性薪資仍低於男性所致。

「每天累到掉眼淚！」照顧母親3年的小美坦言，照顧過程十分辛苦，後來在朋友建議下申請長照喘息服務，由居服員接手3小時，心情才好轉。而身為男性照顧者的阿華則說，男兒有淚不輕彈，苦往肚裡吞也不習慣開口求助。

有照顧者使用「喘息咖啡」後，正面回饋「能暫時放下責任，即使是極短暫，就很棒」、「走出家門，知道還有個地方可以去。」合庫人壽總經理張志杰說，長期累積照顧壓力，影響健康與關係，建議「再忙也要喘息一下」。

張志杰指出，長照責任與壓力不應僅由家庭獨力承擔，照顧者可能是我或你， 2013年起以每張躉繳型房貸壽險保單捐助300元予家總，累計至今年四月已超過800萬元，將持續協助設置更多「照顧咖啡館」，讓長照資訊深入社區，並提供照顧者喘息咖啡，呼籲外界踴躍捐款資助，讓家庭照顧者不再孤單。

為讓更多人聽見照顧者心聲，金曲製作人陳建寧創作公益單曲〈守護不孤單〉，今天首播，賴雅妍、潘越雲、侯怡君、孫協志、阿沁等多名藝人也獻聲，將於北、中、南舉辦3場接力公益演唱會，共同呼籲家庭照顧者急需社會支持。

(中時)