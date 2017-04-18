聯合國執委會主席談婚姻平權 場外民眾鬧場
同婚釋憲即將指定解釋公布日期，結果即將出爐，正反雙方持續激烈攻防。挺同婚團體訴諸國際經驗，與英國上議院議員會面，今(18)天下午與聯合國非政府組織公共資訊部執委會主席納茲（Bruce Knotts）對談，分享婚姻平權運動經驗。
對談原定於立法院內舉行，但因立法院外有陳抗，改於市長官邸舉行，但稍早仍有10多名反同婚民眾戴上面具，在場外高喊「台灣拒絕同性婚姻！」引起一陣騷動，但與會的立委尤美女、許毓仁等人打趣說，「正反都到場，大家都很興奮。」
婚姻平權大平台(已下通稱平台)等多個團體上周與英國上議院議員Liz Barker女爵會面。她在2013年英國討論同婚議案時公開出櫃，現身支持法案，首度訪台交流。平台指出，英國通過同婚後，仍持續努力讓不同學校、信仰的孩子接受性別平等教育。
平台今天下午與已公開出櫃的聯合國非政府組織公共資訊部（DPI／NGO）執委會主席納茲（Bruce Knotts）對談婚姻平權。納茲長期致力LGBT人權工作，且身為一神普救派協會駐聯合國辦公室主任，此行偕同同性配偶再度來台。
平台指出，納茲支持並肯定台灣推動同婚，也希望與關心議題的立委、運動者座談，同時與宗教界人士交換意見，因此今天台灣基督長老教會亦將有代表參與。挺同團體希望他能以他宗教、同志的雙重身分，心得作為台灣借鏡。
(中時)
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