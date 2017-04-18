佐佐木希婚後首現身 「幸福肥」依舊美翻

佐佐木希和大15歲諧星渡部建結婚。(圖／翻攝自佐佐木希IG)

佐佐木希婚後首現身，依舊甜美可人。(圖／翻攝自日網、微博）

日本女神佐佐木希上禮拜升格人妻，和大15歲諧星渡部建結婚，婚後沒休息的她，馬不停蹄的飛到大陸出席北京國際電影節，亮麗現身的她，臉上滿是笑容，不過她臉似乎有些圓潤，被網友笑虧是「幸福肥」啊！

佐佐木希北京行可說是相當忙碌，先是走上北京國際電影節紅毯，又現身日本駐北京大使館，一連串宣傳活動她都笑容滿面，似乎因為結婚，心情很不錯，而網友發現她似乎有些圓潤，笑虧是「幸福肥」，不過被譽為最美臉蛋的她，即使「幸福肥」還是美翻，大讚她是「圓臉界的驕傲」。

9日渡部建在節目直播宣布婚訊，隔天就辦理結婚登記，小倆口新婚生活就如同往常甜蜜，他笑讚愛妻很開朗，只要跟她在一起就會變得很有活力、很開心。

(中時電子報)