特斯拉工廠化學品洩漏 無重大傷亡
特斯拉內華達州超級電池工廠周一(17日)發生化學品洩漏意外，發言人Dave Arnold表示工廠大樓的「標準施工清洗溶劑」在一小個區域的交接處發生洩漏，目前沒有造成任何嚴重傷亡。
據《路透社》(Reuters)報導，特斯拉發言人Dave Arnold表示出於謹慎，他們仍將接觸到化學物品的幾名員工送往當地醫院檢查。目前預期不會對工廠生產造成影響，也沒有對公共區域造成威脅，但是消防人員在化學品洩漏地點，仍然辨識出有害物質。
特斯拉內華達州工廠是電動汽車Model 3鋰電池的生產基地。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。