特斯拉工廠化學品洩漏 無重大傷亡

特斯拉Model S 轎車。(圖/美聯社)

特斯拉Model S 轎車正在進行安全測試。(圖/美聯社)

特斯拉內華達州超級電池工廠周一(17日)發生化學品洩漏意外，發言人Dave Arnold表示工廠大樓的「標準施工清洗溶劑」在一小個區域的交接處發生洩漏，目前沒有造成任何嚴重傷亡。

據《路透社》(Reuters)報導，特斯拉發言人Dave Arnold表示出於謹慎，他們仍將接觸到化學物品的幾名員工送往當地醫院檢查。目前預期不會對工廠生產造成影響，也沒有對公共區域造成威脅，但是消防人員在化學品洩漏地點，仍然辨識出有害物質。

特斯拉內華達州工廠是電動汽車Model 3鋰電池的生產基地。

(中時電子報)