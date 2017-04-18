你是威而鋼還是鱷魚？ 巴西賄賂案代號令人噴飯
巴西爆發史上最大貪瀆醜聞，涉案建商Odebrecht公司公布一份涉嫌收賄名單，名單上的政客代號居然出現「威而鋼」和「鱷魚」，充滿想像力的稱呼意外引起外界另一番關注。
這樁巴西史上最大貪瀆案牽連甚廣，其中甚至包含前總統魯拉（Luiz Inacio Lulada Silva），Odebrecht總裁馬塞羅（Marcelo Odebrecht）轉為汙點證人，公司配合當局調查，更與石化公司Braskem一起向巴西、美國及瑞士簽署從寬處理協定，兩家公司同意支付35億美元罰金，揭發在這3個國家從事的不法行為。Odebrecht昨（17）日公布一份疑似收賄名單，不少政客都被冠上有趣的代稱。
據《中央社》報導，這份涉嫌受賄的名單上，副州長柏爾蓋蒂（Cida Borghetti）被稱作「公主」，諸多眾議員被稱為「漁夫」或「牛仔」，瓦斯康塞羅（Jarbas Vasconcelos）是「威而鋼」，參議員巴巴荷（Jader Barbalho）叫做「鱷魚」，參議員羅朋（Edison Lobao）是「卑劣」（Squalid），里約熱內盧前市長則被稱為「那個小神經質」（The little nervous one）。光看這些代號，或許就能推知Odebrecht公司對該名收賄人的喜好，也意外展現天馬行空的想像力。
(中時電子報)
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