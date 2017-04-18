籃球》田壘與志傑返台參加6月經典傳承賽

旅外籃球手們林志傑、田壘、曾文鼎等人將參加6月11日在彰化體育館舉行的經典傳承賽。(黃邱倫)

旅外的多位籃球好手林志傑、田壘、曾文鼎、楊敬敏等人18日出席預定6月11日在彰化縣體育館舉行的經典傳承賽記者會，期盼幫助年輕好手成長茁壯，更讓台灣籃壇掀起一陣旋風。

經典傳承賽黃金世代與未來之星兩隊參賽名單。(黃邱倫)

雖然已明言不再披中華隊戰袍，但林志傑仍感性的表示，將當國手的經驗傳承下去是一件非常有意義事情，希望年輕好手們能將加入國家隊這份榮耀的心傳承下去，這次黃金世代會拿出看家本領讓這群小老弟們瞧瞧。」

田壘說，被徵召進入國家隊就是一種榮耀，未來之星這些小老弟們應該珍惜，永遠保持對籃球的熱情，別因為外在環境因素而失去對籃球的熱愛。

當被問起誰能扛起新生代大房東名號時，曾文鼎笑稱，「如果要扛起這個名號，就得跟我一樣頭髮要留得夠長才行。」

已轉任教練的楊哲宜，此次接下未來之星總教練職務，他表示，未來之星的球員幾乎都是來自SBL各隊，雖然經驗尚無法和黃金世代相比，但在對抗性與速度上未來之星可望稍佔上風，誰輸誰贏很難說喔！

講到魅力這一環，楊哲宜給了未來之星五分滿分，陳世念則認為黃金世代的代表性人物田壘和林志傑將會爆表來到六分，引起現場與會貴賓哄堂大笑。

(中時電子報)