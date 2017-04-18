玻璃醫美中心 在新竹市開業了

醫美對象不只有人！新竹市首創全國推出「玻璃醫美中心」，下月起在邸家藝文空間，開辦4梯次「不璃不器修繕再生」免費課程，18日副市長沈慧虹也在清大藝術與設計學系主任蕭銘芚指導下，透過UV膠合技術，將民眾心愛的大玻璃盤，修復得完好如初。

副市長沈慧虹說，「玻璃醫美中心」將由國立清華大學藝術與設計學系進駐，扮演「玻璃醫生」角色，創造廢玻璃新價值，未來將規畫系列課程，訓練社區民眾，將玻璃醫美中心延伸至社區風收站，不僅創造社區的財源，也能培育玻璃工藝的人才，將環保回收紮根社區鄰里。

現場沈慧虹拿起盛裝果汁的玻璃杯，喝下後驚見杯底她的影像，直呼「好特別」，清大藝術與設計學系主任蕭銘芚說明，過去噴沙、彩繪是美化藝術，如今透過噴墨印表機、雷射，傳輸照片轉印杯底，不僅工時只需2分鐘，更成為獨一無二的玻璃玩藝。

他還製作玻璃土盆栽，表示現今玻璃產業式微、外移，利用玻璃回收再燒烤，其碎料製成玻璃土，製成玻璃玉石、建材、高價值藝術創作，也可打造顆粒大小一致，以通氣好、蓄水佳、不會產生異味等特性，用於室內植栽杜絕登革熱，從廢棄物變黃金，充分開創新興產業。

環保局表示，「不璃不器修繕再生」免費課程，5月13日、20日、27日以及6月3日，在邸家藝文空間辦理，每場限額50人，額滿為止。課程內容除認識玻璃產業、工藝與創意外，也教導學員親手打造個人專屬「環保玻璃土植栽」，培養資源永續再生的工藝美學。

(中時)