楊又穎不堪霸凌輕生2年後…最愛她的家人這樣療傷
知名部落客楊又穎（彭馨逸，Cindy）在2年前的4月21日這一天，因為不堪長期遭網路言語霸凌，走上絕路，讓她的哥哥彭仁鐸從此投入防治霸凌工作，希望不要再有第二個楊又穎出現，但對她的爸爸、前農委會主委彭作奎來說，愛女驟逝卻是他療傷的開始。
網拍模特兒出身的楊又穎，在演藝事業正要起飛之際，因為不堪遭受網路長期謾罵，選擇在24歲結束自己花樣年華的一生，據《鏡週刊》報導，彭仁鐸說楊又穎在受到長期匿名攻擊下，身心幾近崩潰，曾在半夜情緒失控打電話給他，尖叫哭喊，即便家人朋友輪班陪她求助醫生，依舊阻止不了悲劇發生。
楊又穎生前與爸爸彭作奎感情相當好，彭作奎也是女兒最忠實粉絲，父女間有不少溫馨合照，在事情發生後，他時常轉貼著過去與女兒的合照，回憶昔日點滴，說小天使到佛國留學去了。
對於哥哥彭仁鐸來說，妹妹的離世成為他的遺憾，妻子透露他事情發生不久後，時常做惡夢，在夢裡落淚，後來選擇用投入防治網路霸凌工作、成立「心地好一點，霸凌少一點」防霸凌臉書粉絲團來平復傷痛，因為彭仁鐸認為當初沒幫到妹妹，現在不管怎樣也要幫助到別人，就算只有一個也好，也希望楊又穎能知道，她託付給家人的事情，哥哥都有去做了。
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(中時電子報)
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