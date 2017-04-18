打造新竹輕軌 林智堅體驗小倉線高架輕軌

林智堅（左二）參訪輕軌車站。（徐養齡攝）

林智堅（左二）試乘輕軌。（徐養齡攝

新竹市執行在即的「新竹輕軌」及「大車站計畫」備受矚目，市長林智堅18日率團赴日取經，首站前往日本三大都市圈以外的「政令指定都市」北九州市，體驗「跨座式高架輕軌」，盼吸取國際經驗，打造完善建設。

為完整考察日方輕軌發展，林智堅率團抵達福岡後，馬不停蹄轉往北九州市，聽取北九州市高速鐵道株式會社簡報，並在北九州市副市長金永博、北九州高速鐵道株式會社社長齋藤淳陪同下，試乘全長8.8公里、共13站的「小倉線」高架輕軌。

北九州市今永博副市長說明，為解決交通壅塞，北九州市輕軌系統從1985年正式營運，可掛4節車廂，最快速度可達時速65公里，目前每日運量約達3萬人次，每年1200萬人次。

林智堅表示，新竹市地小人稠，市府近來積極建置智慧運輸系統緩解交通瓶頸，日前成功爭取中央300億經費支持，將「新竹輕軌」納入前瞻基礎建設，盼有效解決交通問題。

(中時)